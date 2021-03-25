Порноакторка з "Холостяка" показала стильний лук у капелюсі. Фото
Ексучасниця одинадцятого сезону "Холостяка" Анастасія Распутіна (Адель Асанті) поділилася із шанувальниками знімком, на якому продемонструвала ефектний образ.
Знаменитість з'явилася у стильних аксесуарах. Відповідне фото дівчина опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, Анастасія позувала на камеру в чорному гольфі й капелюсі коричневого кольору. Крім того, учасниця "Холостяка" завершила образ маленькими сережками, золотистою підвіскою і легким макіяжем.
"Краще запалити маленьку свічку, ніж усе життя проклинати темряву", – підписала кадр дівчина.
Користувачам мережі сподобалося нове фото Анастасії, і вони засипали її компліментами.
"Дуже мила і гарна", "Красуня, я пишаюся вами", "Найкласніша на проєкті була. Гарна та справжня", – пишуть люди в коментарях.
Раніше порноакторка з Дніпра Настя зізналася, що для неї запорука щасливих стосунків – відкритість та чесність. Тому дівчина і розповіла про своє минуле головному герою Михайлу Заливаку.
Нагадаємо, що порноакторка Настя добровільно покинула проєкт. Вона пояснила це тим, що їй важко перебувати в незвичних для себе умовах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ексучасниця одинадцятого сезону "Холостяка" Анастасія Распутіна (Адель Асанті) розповіла, що за контрактом їй не можна записувати розмовні stories.