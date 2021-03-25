Порноактриса из 'Холостяка' показала стильный лук в шляпе. Фото

Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный образ.

Знаменитость появилась в стильных аксессуарах. Соответствующее фото девушка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Анастасия позировала на камеру в черном гольфике и шляпе коричневого цвета. Кроме того, участница "Холостяка" завершила образ маленькими серьгами, золотистой подвеской и легким макияжем.

"Лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту", – подписала кадр девушка.

Пользователям сети понравилось новое фото Анастасии, и они засыпали ее комплиментами.

"Очень милая и красивая", "Красавица, я горжусь вами", "Самая классная на проекте была. Красивая и настоящая", – пишут люди в комментариях.

Ранее порноактриса из Днепра Настя призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность. Поэтому девушка и рассказала о своем прошлом главному герою Михаилу Заливако.

Напомним, что порноактриса Настя добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для себя условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) рассказала, что по контракту ей нельзя записывать разговорные stories.