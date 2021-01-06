Популярного YouTube-блогера звинуватили в педофілії: подробиці скандалу

Софія Ковнір Люди 14:05, 6.01.2021 Оновлено: 14:20, 6.01.2021

Популярного американського YouTube-блогера 21-річного Карсона Кінга (Carson King) звинуватили в тому, що хлопець будує стосунки з неповнолітніми прихильницями. У цьому знаменитість не раз зізнавався своїм друзям.

Його колеги Hugbox і Traves розповіли, що під час розмови з ними Кінг відкрито заявив про те, що зустрічається з підлітками і йому це подобається. Про це повідомляє видання Daily Dot.

Так, на початку 2020 року блогер зустрічався з 17-річною дівчиною. Після цього користувачі мережі почали стверджувати, що вони стали жертвами знаменитості.

За їхніми словами, Кінг часто натякав на сексуальний контакт і просив відправити оголені знімки.

Варто зазначити, що сам блогер поки ніяк не коментує ситуацію.

YouTube-блогер 21-річний Карсон Кінг
Instagram Карсона Кінга

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомого американського дизайнера Олександра Венга звинуватили в сексуальних домаганнях до хлопців-моделей. У мережі оприлюднили історії манекенників, до яких знаменитість "мав особливе ставлення".

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