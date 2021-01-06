Популярного YouTube-блогера обвинили в педофилии: подробности скандала

Популярного американского YouTube-блогера 21-летнего Карсона Кинга (Carson King) обвинили в том, что парень строит отношения с несовершеннолетними поклонницами. В этом знаменитость не раз признавался своим друзьям.

Его коллеги Hugbox и Traves рассказали, что во время разговора с ними Кинг открыто заявил о том, что встречается с подростками, и ему это нравится. Об этом сообщает издание Daily Dot.

Так, в начале 2020 года блогер встречался с 17-летней девушкой. После этого пользователи сети начали утверждать, что они стали жертвами знаменитости.

По их словам, Кинг часто намекал на сексуальный контакт и просил отправить обнаженные снимки.

Стоит отметить, что сам блогер пока никак не комментирует ситуацию.

YouTube-блогер 21-летний Карсон Кинг Instagram Карсона Кинга

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известного американского дизайнера Александра Вэнга обвинили в сексуальных домогательствах к парням-моделям. В сети обнародовали истории манекенщиков, к которым знаменитость "имел особое отношение".