Помолоділа Пугачова в total-black образі погуляла на дні народженні онучки. Фото

Російська співачка Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми приїхала привітати онучку Клаву з 9-річчям. На заході артистка продемонструвала ефектне чорне вбрання.

Відповідне фото опублікувала донька знаменитості співачка Христина Орбакайте на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). У кадрі Пугачова позувала разом зі своєю сім'єю.

Так, для виходу у світ співачка обрала обтислу спідницю і блузку з довгими рукавами. Свій образ зірка завершила стильною сумочкою і широким поясом. Крім того, вона зібрала волосся і зробила акцент на губах темною помадою.

На знімку поруч з Пугачовою також зображені Орбакайте з донькою та чоловіком, і сином Микитою Пресняковим та його дружиною Альоною.

Користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд 71-річної співачки і зазначили, що вона має чудовий вигляд.

"Алла Борисівна виглядає просто вогонь", "Алла Борисівна прекрасна!", "Аллочка супер", – пишуть люди в коментарях.

Алла Пугачова – радянська і російська естрадна співачка, композиторка-піснярка, естрадна режисерка, продюсерка, кіноактриса і телеведуча.

Народна артистка СРСР, лауреатка Державної премії Росії. Кавалерка ордена "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступеня.

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