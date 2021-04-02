Помолодевшая Пугачева в total-black образе погуляла на дне рождении внучки. Фото
Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми приехала поздравить внучку Клаву с 9-летием. На мероприятии артистка продемонстрировала эффектный черный наряд.
Соответствующее фото опубликовала дочь знаменитости певица Кристина Орбакайте на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре Пугачева позировала вместе со своей семьей.
Так, для выхода в свет певица выбрала обтягивающую юбку и блузку с длинными рукавами. Свой образ звезда завершила стильный сумочкой и широким поясом. Кроме того, она собрала волосы и сделала акцент на губах темной помадой.
На снимке рядом с Пугачевой также запечатлены Орбакайте с дочерью и мужем, и сыном Никитой Пресняковым и его женой Аленой.
Пользователи сети оценили внешний вид 71-летней певицы и отметили, что она выглядит превосходно.
"Алла Борисовна выглядит просто огонь", "Алла Борисовна прекрасна!", "Аллочка супер", – пишут люди в комментариях.
Алла Пугачева – советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.
Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети появился снимок советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, на котором она предстала без фотошопа и фильтров. Он был сделан во время празднования дня "желтых цветов" – торжество, придуманное ею 16 лет назад.
Галкин показал помолодевшую Пугачеву с вуалью на лице. Она посетила вместе со своим супругом мероприятие в честь дня рождения Вячеслава Зайцева.