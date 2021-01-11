Помер зірка мильної опери "Головний госпіталь" Джон Рейлі
В Америці у віці 84 років помер легендарний актор Джон Рейлі. Він знявся в багатьох відомих фільмах і серіалах.
Причина смерті поки невідома. Про трагедію повідомила донька знаменитості Кейтлін на своїй сторінці в Instagram.Що відомо про Джона Рейлі
Кар'єра актора почалася з фільмів "Як обертається світ" і "Як був завойований Захід".
У лютому 1984 року він дебютував у ролі Шона Донелі, колишнього боса Роберта Скорпіо, у серіалі "Головний госпіталь" – найтривалішій американській мильній опері.
Також актор озвучив Клінта Бартона в анімаційній картині "Залізна людина", грав Келлі Тейлора у відомому "Беверлі-Хіллз, 90210".
У Рейлі залишилися дружина і три доньки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня у віці 60 років помер заслужений артист України Володимир Коциловський. Смерть наступила в одній із львівських клінік.