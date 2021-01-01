Помер відомий репер MF Doom

Відомий британський репер Деніел Думілей, який виступав під псевдонімом MF Doom, помер у віці 49 років.

Про смерть артиста повідомила його дружина Джасмін напередодні Нового року на своїй сторінці в Instagram. Причину смерті репера вона не повідомила.

За словами дівчини, репер MF Doom помер рівно два місяці тому, 31 жовтня, однак розповісти про смерть артиста вона вирішила тільки в ніч на 1 січня.

"Мій великий чоловік, батько, вчитель, учень, діловий партнер, коханий і друг, краще якого я не могла б знайти. Дякую тобі за все, що ти показав і дав мені, за все, чому навчив мене, наших дітей і нашу сім'ю ", – повідомила Джасмін.

Варто відзначити, що Думілей народився в Лондоні. 1988 року він почав музичну кар'єру в хіп-хоп-тріо KMD. Через 9 років він повернувся на сцену після розпаду колективу, але виступав анонімно. Репер MF Doom був відомим своїм сценічним образом, імітуючи стиль суперлиходія доктора Дума з коміксів Marvel. Він виступав в масках.

Як повідомляв раніше OBOREVATEL, помер відомий актор і режисер Робер Оссейн.