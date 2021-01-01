Умер известный рэпер MF Doom

Известный британский рэпер Дэниел Думилей, который выступал под псевдонимом MF Doom, умер в возрасте 49 лет.

О кончине артиста сообщила его супруга Джасмин в канун Нового года на своей странице в Instagram. Причину смерти рэпера она не сообщила.

По словам девушки, рэпер MF Doom скончался ровно два месяца назад, 31 октября, однако рассказать о смерти артиста она решила только в ночь на 1 января.

"Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любимый и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью", – сообщила Джасмин.

Стоит отметить, что Думилей родился в Лондоне. В 1988 году он начал музыкальную карьеру в хип-хоп-трио KMD. Через 9 лет он вернулся на сцену после распада коллектива, но выступал анонимно. Рэпер MF Doom был известным своим сценическим образом, имитируя стиль суперзлодея доктора Дума из комиксов Marvel. Он выступал в масках.

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