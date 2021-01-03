Полякова показала на відео свій оновлений заміський будинок

Obozrevatel
Obozrevatel
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51,5 т.
Полякова показала на відео свій оновлений заміський будинок

Українська співачка Оля Полякова показала шанувальникам свій оновлений заміський будинок. Зірка закінчила будівництво веранди.

Нову прибудову в своєму маєтку Полякова продемонструвала в Instagram-stories. Артистка провела віртуальну екскурсію, в якій показала веранду: користувачі мережі побачили великі вікна, камін і стіл, вінтажну люстру і дивани в світлих тонах.

Свою прибудову Полякова вирішила розмістити в заміському будинку біля озера для огляду красивого пейзажу завдяки панорамним вікнам.

Судячи з роликів, якими артистка поділилася в Instagram, вона вже запросила перших гостей в це затишне місце. Так, на відео був присутній продюсер і друг зірки Михайло Ясинський.

До слова, раніше Полякова в прямому ефірі на ТБ влаштувала скандал через карантинні обмеження в Україні. Тоді артистка заявила, що в нинішній ситуації, щоб утримувати свої творчі колективи, вона повинна давати мінімум по два концерти в день. В ефірі вона сказала, що якщо "вводите локдаун то давайте компенсації".

Варто відзначити, що Полякова вже не вперше хвалиться своїм маєтком. Так, вона розповідала, що на території у неї є власний басейн, вихід до озера з пірсом, клумби з квітами, теплиці, стайні і хлів для кіз. Головною перлиною будинку Полякова вважає свою терасу і 100-метровий льох, в якому артистка витримує сири власного виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATE, раніше 15-річна донька Полякової відверто розповіла про конфлікти з мамою.

шоу-бизнесОля Полякова