Топ-5 яскравих обкладинок Playboy, які повторили двічі

Часто вдалі й цікаві "римейки" фото глянцевих журналів стають не менш популярні, ніж оригінал.

OBOZREVATEL зібрав обкладинки Playboy, які були настільки яскравими, що їх вирішили повторити двічі.

Купер Гефнер – син творця Playboy Г'ю Гефнера 2017 року запропонував повторити обкладинки найвідоміших випусків. На зйомки запросили тих самих моделей, які позували більш ніж сорок років тому. Фотопроєкт довів, що колишніх моделей не існує.

Журнал Playboy повторив обкладинку 1979 року. Playboy

Журнал Playboy повторив обкладинку 1979 року. Playboy

Моніка Сент П'єр повторила обкладинку Playboy кінця 70-х. Дивлячись на ту саму струнку фігуру, не віриться, що з моменту фотосесії минуло близько 40 років.

Журнал Playboy повторив обкладинку 1988 року. Playboy

Понад десять років Кімберлі Гефнер була одружена з Г'ю Гефнером і стала матір'ю його двох синів.

Журнал Playboy вирішив повторити обкладинку 1979 року. Playboy

Кендер Коллінс знімалася для восьми обкладинок Playboy. Вона була щаслива знову попрацювати в такому середовищі.

Журнал Playboy вирішив повторити обкладинку 1981 року. Playboy

Кеті Сент Джордж на момент зйомки було 27 років. За її словами, вона залишилася тією ж запальною дівчиною й охоче повторила позування оголеною через багато років.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відома телеведуча і блогерка Анастасія Івєєва стала головною героїнею на квітневій обкладинці російського журналу Playboy.

У мережі помітили схожість між українським і російським Playboy.

У соцмережах розгорівся скандал, де редакторів звинуватили в плагіаті української версії журналу. Адже в грудні 2020 року Playboy Україна випустив обкладинку на ту саму тему, а моделі були одягнені в схожі костюми.