Топ-5 ярких обложек Playboy, которые повторили дважды

Часто удачные и интересные "ремейки" фото глянцевых журналов становятся не менее популярны, чем оригинал.

OBOZREVATEL собрал обложки Playboy, которые были настолько яркими, что их решили повторить дважды.

Купер Хефнер – сын создателя Playboy Хью Хефнера в 2017 предложил повторить обложки самых известных выпусков. На съемки пригласили тех же моделей, которые позировали более сорока лет назад. Фотопроект доказал, что прежних моделей не существует.

Журнал Playboy повторил обложку 1979 года. Playboy

Журнал Playboy повторил обложку 1979 года. Playboy

Моника Сент Пьер повторила обложку Playboy конца 70-х. Глядя на все ту же стройную фигуру, не верится, что с момента фотосессии прошло около 40 лет.

Журнал Playboy повторил обложку 1988 года. Playboy

Более десяти лет Кимберли Хефнер была замужем за Хью Хефнером и стала матерью его двух сыновей.

Журнал Playboy решил повторить обложку 1979 года. Playboy

Кендер Коллинс снималась для восьми обложек Playboy. Она была счастлива вновь поработать в такой среде.

Журнал Playboy решил повторить обложку 1981 года. Playboy

Кэти Сент Джордж на момент съемки было 27 лет. По ее словам, она осталась той же зажигательной девушкой и охотно повторила позирования обнаженной спустя много лет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала главной героиней на апрельской обложке российского журнала Playboy.

В сети заметили сходство между украинским и российским Playboy.

В соцсетях разгорелся скандал, где редакторов обвинили в плагиате украинской версии журнала. Ведь в декабре 2020 года Playboy Украина выпустил обложку на ту же тему, а модели были одеты в похожие костюмы.