П'єр Карден і його зірки: кого одягав знаменитий модельєр
Легендарний французький модельєр П'єр Карден помер у віці 98 років. Варто згадати постійних клієнтів видатного кутюр'є і його найдорожчі наряди.
Передусім П'єр Карден увійшов в історію як творець нової модної епохи і сексуальної революції. Його першу чоловічу колекцію подовжених піджаків оцінила навіть британська група "Бітлз". Кого ще із зірок світового шоу-бізнесу одягав за своє життя знаменитий модельєр – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Після лінійки чоловічого одягу Карден представив жіночі короткі сарафани на бретелях, легінси і ввів у моду високі лакові чоботи-панчохи на платформі, які й досі обожнюють модниці. Зухвале взуття він поєднував із мініспідницями і сукнями, обтягувальними водолазками і різними капелюшками, що викликало фурор в індустрії моди 70-х.
1. "The Beatles"
Так, одними з перших шанувальників одягу бренда Pierre Cardin стала ліверпульська четвірка. Вони засвітилися на публіці свого часу в штанах-дудочках на ґудзиках і довгих піджаках без коміра.
2. Бріжіт Бардо
Ще однією знаменитою клієнткою і прихильницею суконь Кардена була акторка Бріжіт Бардо.
3. Софі Лорен
У 1960-і Софі Лорен обожнювала туфлі на підборах, короткі сукні, капелюшки і хусточки, які зав'язувала під підборіддям "по-селянськи". У те десятиліття і пізніше акторка одягалася у вбрання Pierre Cardin, адже його стиль ідеально підходив під її власний.
4. Жанна Моро
Французька акторка не тільки була коханою П'єра, але і його кращою моделлю. Моро часто фотографувалася у "космічних" сукнях Pierre Cardin.
5. Мая Плісецька
Радянська і російська балерина також тривалий час була музою кутюр'є. Плісецька завела дружбу з іменитим кутюр'є ще в 1970-х, після чого маестро моди регулярно створював для балерини витончені вбрання і балетні костюми.
6. Марлен Дітріх
П'єр Карден не тільки наряджав артистку Марлен Дітріх, а й займався продюсуванням її останнього гастрольного туру. Карден надав для її виступів у Парижі зал для концертів свого театрального комплексу Espace Pierre Cardin.
OBOZREVATEL раніше повідомляв про смерть П'єра Кардена. Причина відходу з життя знаменитого кутюр'є поки невідома, проте повідомляється, що Карден помер у лікарні Парижа. Також з'явилася інформація про його життя і головні здобутки.