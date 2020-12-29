П'єр Карден і його зірки: кого одягав знаменитий модельєр

Легендарний французький модельєр П'єр Карден помер у віці 98 років. Варто згадати постійних клієнтів видатного кутюр'є і його найдорожчі наряди.

Передусім П'єр Карден увійшов в історію як творець нової модної епохи і сексуальної революції. Його першу чоловічу колекцію подовжених піджаків оцінила навіть британська група "Бітлз". Кого ще із зірок світового шоу-бізнесу одягав за своє життя знаменитий модельєр – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Після лінійки чоловічого одягу Карден представив жіночі короткі сарафани на бретелях, легінси і ввів у моду високі лакові чоботи-панчохи на платформі, які й досі обожнюють модниці. Зухвале взуття він поєднував із мініспідницями і сукнями, обтягувальними водолазками і різними капелюшками, що викликало фурор в індустрії моди 70-х.

1. "The Beatles"

Так, одними з перших шанувальників одягу бренда Pierre Cardin стала ліверпульська четвірка. Вони засвітилися на публіці свого часу в штанах-дудочках на ґудзиках і довгих піджаках без коміра.

2. Бріжіт Бардо

Ще однією знаменитою клієнткою і прихильницею суконь Кардена була акторка Бріжіт Бардо.

3. Софі Лорен

У 1960-і Софі Лорен обожнювала туфлі на підборах, короткі сукні, капелюшки і хусточки, які зав'язувала під підборіддям "по-селянськи". У те десятиліття і пізніше акторка одягалася у вбрання Pierre Cardin, адже його стиль ідеально підходив під її власний.

4. Жанна Моро

Французька акторка не тільки була коханою П'єра, але і його кращою моделлю. Моро часто фотографувалася у "космічних" сукнях Pierre Cardin.

5. Мая Плісецька

Радянська і російська балерина також тривалий час була музою кутюр'є. Плісецька завела дружбу з іменитим кутюр'є ще в 1970-х, після чого маестро моди регулярно створював для балерини витончені вбрання і балетні костюми.

6. Марлен Дітріх

П'єр Карден не тільки наряджав артистку Марлен Дітріх, а й займався продюсуванням її останнього гастрольного туру. Карден надав для її виступів у Парижі зал для концертів свого театрального комплексу Espace Pierre Cardin.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про смерть П'єра Кардена. Причина відходу з життя знаменитого кутюр'є поки невідома, проте повідомляється, що Карден помер у лікарні Парижа. Також з'явилася інформація про його життя і головні здобутки.