Остапчук із дружиною переїжджають у нову квартиру через його колишню

Український телеведучий Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною Горняк переїжджають у нову квартиру через колишню чоловіка Олену Войченко. Пара сподівалася на те, що вони будуть бачитися з дітьми.

Відповідну заяву Горняк зробила на своїй сторінці в Instagram. Так, жінка зазначила, що новий рік вони вирішили почати зі змін (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповіла дружина Остапчука, спочатку пара винаймала квартиру з розрахунком на те, що його екскохана Войченко буде відпускати до нього дітей. Оскільки це відбувається рідко, то подружжя вирішило зняти житло поменше.

Пізніше Горняк повідомила, що поки вони не можуть дозволити собі придбати власну квартиру, тому що в них немає на це коштів.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучилися після 12 років шлюбу. У них є донька Емілія і син Еван. Причиною розриву Володимир називає скандали, а Олена – зради. Зараз Володимир одружився вдруге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нова дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк емоційно звернулася до його колишньої – Олени Войченко. Вона закликала жінку перестати її ображати та поширювати "брудні" чутки.