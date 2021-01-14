Остапчук показав нову квартиру, до якої переїжджає зі своєю дружиною

Український телеведучий Володимир Остапчук показав свою нову квартиру, до якої скоро переїжджає з дружиною Христиною Горняк. За його словами, будинок новий, тому ремонт свіжий.

Шоумен розповів, що єдиний мінус – це шум сусідів. Про це Остапчук розповів на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, площа житла становить 67 кв. метрів. Телеведучий зазначив, що житло їх повністю влаштовує. Крім гарного ремонту, квартира має прекрасний вид із вікна.

Остапчук додав, що тут є кухня, яка переходить в їдальню, окрема вітальня, спальня і балкон.

Знаменитість сказав, що площа квартири менша за нинішню, але їм більше і не треба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук зізнався, що він із новою дружиною Христиною Горняк не проти стати батьками. За його словами, вони вже серйозно обговорювали це, але ще не планували.