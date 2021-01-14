Остапчук показал новую квартиру, в которую переезжает со своей женой

Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал свою новую квартиру, в которую скоро переезжает с супругой Кристиной Горняк. По его словам, дом новый, поэтому ремонт свежий.

Шоумен рассказал, что единственный минус – это шум соседей. Об этом Остапчук рассказал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, площадь жилья составляет 67 кв. метров. Телеведущий отметил, что жилье их полностью устраивает. Кроме хорошего ремонта, квартира имеет прекрасный вид из окна.

Остапчук добавил, что здесь есть кухня, которая переходит в столовую, отдельная гостиная, спальня и балкон.

Знаменитость сказал, что площадь квартиры меньше нынешней, но им больше и не надо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук признался, что он с новой супругой Кристиной Горняк не против стать родителями. По его словам, пара уже серьезно обсуждала это, но еще не планировала.