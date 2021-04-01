Осадча в яскравому образі позувала в теплих краях. Фото

Юля Ухіна Люди 12:38, 1.04.2021

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча поділилася з шанувальниками стильною фотосесією, на якій позувала в помаранчевій сукні довжини міді з квітковим принтом кольору фуксії.

Відповідні знімки знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Свій образ вона доповнила босоніжками на підборах і солом'яним капелюхом з чорною стрічкою. Шию телезірка прикрасила делікатним ланцюжком (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні знімаємо в теплих краях. Скоро у "Світському житті", – написала Осадча.

Катя Осадча позує в новому образі
Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча показала яскравий образ
Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча позує в яскравій сукні
Instagram Каті Осадчої

Користувачі мережі прийшли в захват від ефектного образу Осадчої. Вони засипали зірку компліментами.

"Така стильна", "Гарна сукня", "Шикарна", "Яскраво", "Як же вам личить це вбрання", "Катюша, яка ви красива", – написали люди.

Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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