Організатор скандальної фотосесії в ОАЕ Гречин публічно показав пристрасть до голих українок. Фото

За словами знайомих організатора голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянина Віталія Гречина, головною відмінною рисою чоловіка є те, що він оточує себе великою кількістю дівчат модельної зовнішності.

Свою слабкість Гречин не приховує, а навіть навпаки всіляко демонструє в соцмережах. На його сторінці в Facebook можна знайти безліч знімків, на яких присутні моделі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, чоловік часто позує на фото з напівоголеними і навіть зовсім голими дівчатами. Як стверджують джерела, знайомі з Гречиним, виданню "Страна", у нього є квартира в центрі Києва, і з ним постійно живе більше 10 моделей.

Гречин оточує себе великою кількістю дівчат Facebook/Віталій Гречин

Чоловік часто позує на фото з напівоголеними моделями Facebook/Віталій Гречин

Крім того, Гречин публічно веде лакшері-життя. Він збирає вечірки з простих дівчат, які "готові на все заради закордонної поїздки".

"Він своє "стадо" дівчаток регулярно "вигулює", і не приховує цього. Тільки ось остання поїздка в Дубай з оголеною фотосесією закінчилася для нього і його подруг погано", – повідомило джерело.

Усі фото Гречина в різних екзотичних місцях і позах

Гречин публічно веде лакшері-життя Facebook/Віталій Гречин

Гречин збирає вечірки з простих дівчат Facebook/Віталій Гречин

Гречин з дівчатами на яхті Facebook/Віталій Гречин

Гречин на відпочинку з моделями Facebook/Віталій Гречин

Вечірка Гречина з дівчатами-моделями Facebook/Віталій Гречин

Нагадаємо, організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин – любитель яскравих американських автомобілів, а також він має власну яхту. У чоловіка раніше було кілька катерів, але один з них потонув.

Раніше Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні і учасниці скандальної зйомки – українки Яна та Діана.

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