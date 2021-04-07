Организатор скандальной фотосессии в ОАЭ Гречин публично показал страсть к голым украинкам. Фото

Организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин имеет главную отличительную черту – он окружает себя большим количеством молодых женщин модельной внешности.

Свою слабость Гречин не скрывает, а даже наоборот всячески демонстрирует в соцсетях. На его странице в Facebook можно найти множество снимков, на которых присутствуют модели (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, мужчина часто позирует на фото с полуобнаженными и даже совершенно голыми девушками. Как утверждают источники, знакомые с Гречиным, изданию "Страна", у него есть квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 моделей.

Гречин окружает себя большим количеством девушек Facebook/Виталий Гречин

Мужчина часто позирует на фото с полуобнаженными моделями Facebook/Виталий Гречин

Кроме того, Гречин публично ведет лакшери-жизнь. Он собирает вечеринки из простых девушек, которые "готовы на все ради заграничной поездки".

"Он свое "стадо" девочек регулярно "выгуливает", и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо", – сообщил источник.

Все фото Гречина в разных экзотических местах и позах

Гречин публично ведет лакшери-жизнь Facebook/Виталий Гречин

Гречин собирает вечеринки из простых девушек Facebook/Виталий Гречин

Гречин с девушками на яхте Facebook/Виталий Гречин

Гречин на отдыхе с моделями Facebook/Виталий Гречин

Вечеринка Гречина с девушками-моделями Facebook/Виталий Гречин

Напомним, организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин – любитель ярких американских автомобилей, а также он имеет собственную яхту. У мужчины раньше было несколько катеров, но один из них утонул.

Ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

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