47-річна Оксана Марченко стала бабусею й показала фото внука

Дар'я Дурова Люди 18:13, 27.03.2021

Українська телеведуча, дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко стала бабусею.

Хлопчика народила 26 березня дружина Богдана Марченка Катерина. Фотографією немовляти 47-річна бабуся поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Ласкаво просимо в світ, Вікторе-переможцю – так назвали малюка, на честь дідуся", – написала Оксана Марченко.

Також телеведуча, яка потрапила під санкції, додала, що "від добрих людей приймає поздоровлення", а злих просить не писати, "щоб ваше зло до вас не повернулося".

Дружина Медведчука стала бабусею
Instagram / Оксана Марченко
Дані про малюка
Instagram / Оксана Марченко
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У своєму Instagram-акаунті дружина сина Марченко також показала фотографії новонародженого. Катерина подякувала фоловерам за привітання.

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Син Катерини і Богдана Марченка
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Зазначимо, 24-річний Богдан Марченко – син Оксани від її першого шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем.

В офіційному шлюбі з Медведчуком Марченко з 2003 року. У пари є 15-річна дочка Дарина. Її хресний – російський президент Володимир Путін.

Телеведуча поруч із сином
Instagram / Оксана Марченко

Богдан Марченко одружився на своїй обраниці 10 жовтня 2020 року. На весіллі, яке зіграли в Києві в розпал пандемії, виступив український співак Олег Винник, а також чимало інших артистів.

На торжестві були помічені відомі політики, дипломати та бізнесмени.

Богдан Марченко з дружиною Катериною
Instagram дружини Богдана Марченко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, яким володіє Марченко, виробляє дизельне паливо, яким заправляють російські танки на окупованому Донбасі.

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