Оголена Alyona Alyona спародіювала образ американської зірки. Фото

Відома українська реперка Alyona Alyona поділилася з шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ американської співачки Азіль Бенкс і продемонструвала оголені форми.

Зірка з'явилася перед камерою в білій розстебнутій сорочці, під яку одягла білизну тілесного кольору, і в черевиках на підборах. Відповідне фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Реперка позувала лежачи на ліжку з постільною білизною в леопардовий принт і задерши ногу вгору. Волосся в Alyona Alyona на знімку розпущене, а на обличчі зроблений легкий макіяж.

"Чомусь у нас в суспільстві я постійно помічаю думку, що якщо людина добре заробляє, то вона всім винна. І варто комусь піднятися хоч трохи вище інших – в його спину полетить осуд і заздрість" – написала вона.

Alyona Alyona скопіювала образ Азіль Бенкс Instagram Alyona Alyona

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на пікантну публікацію зірки. Багато засипали її компліментами, в той час як інші – розкритикували.

Шанувальники неоднозначно відреагували на пікантну публікацію зірки

Шанувальники неоднозначно відреагували на пікантну публікацію зірки

Шанувальники неоднозначно відреагували на пікантну публікацію зірки

Шанувальники неоднозначно відреагували на пікантну публікацію зірки

Шанувальники неоднозначно відреагували на пікантну публікацію зірки

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше оголена Alyona Alyona спародіювала образ Сайрус. Вона з'явилася в яскраво-блакитних джинсах і без бюстгальтера, а свої груди прикрила половинками грейпфрута.