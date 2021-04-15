Обнаженная Alyona Alyona спародировала образ американской звезды. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ американской певицы Азилии Бэнкс и продемонстрировала обнаженные формы.

Звезда появилась перед камерой в белой расстегнутой рубашке, под которую надела белье телесного цвета, и в ботинках на каблуке. Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Рэперша позировала лежа на кровати с постельным бельем в леопардовый принт и задрав ногу вверх. Волосы у Alyona Alyona на снимке распущены, а на лице сделан легкий макияж.

"Почему-то у нас в обществе я постоянно замечаю мнение, что если человек хорошо зарабатывает, то он всем должен. И стоит кому-то подняться хоть немного выше других – в его спину полетит осуждение и зависть" – написала она.

Alyona Alyona скопировала образ Азилии Бэнкс Instagram Alyona Alyona

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды. Многие засыпали ее комплиментами, в то время как другие – раскритиковали.

Поклонники неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды

Поклонники неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды

Поклонники неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды

Поклонники неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды

Поклонники неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

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