Обнаженная Alyona Alyona спародировала образ американской звезды. Фото
Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ американской певицы Азилии Бэнкс и продемонстрировала обнаженные формы.
Звезда появилась перед камерой в белой расстегнутой рубашке, под которую надела белье телесного цвета, и в ботинках на каблуке. Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Рэперша позировала лежа на кровати с постельным бельем в леопардовый принт и задрав ногу вверх. Волосы у Alyona Alyona на снимке распущены, а на лице сделан легкий макияж.
"Почему-то у нас в обществе я постоянно замечаю мнение, что если человек хорошо зарабатывает, то он всем должен. И стоит кому-то подняться хоть немного выше других – в его спину полетит осуждение и зависть" – написала она.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды. Многие засыпали ее комплиментами, в то время как другие – раскритиковали.
Коротко о знаменитости:
Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.
8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее обнаженная Alyona Alyona спародировала образ Сайрус. Она появилась в светло-голубых джинсах и без бюстгальтера, а свою грудь прикрыла половинками грейпфрута.
Также рэперша поделилась с пользователями сети пикантным снимком, прикрыв оголенную грудь местной газетой. Звезда сравнила себя с певицей Надей Дорофеевой.
Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ Бейонсе и появилась в откровенном наряде. Рэперша позировала в коротких черных шортах, майке и босоножках на каблуке.