Одна українка з компанії скандальних моделей не зможе покинути ОАЕ

Юля Ухіна Люди 11:59, 9.04.2021 Оновлено: 12:02, 9.04.2021

Моделі з України, які оскандалились після оголеної фотосесії в одному з готелів в Дубаї, будуть депортовані з країни. Однак одна дівчина залишиться в Еміратах – у неї діагностували коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє видання "Сегодня". Особистість українки, яка не зможе з усіма покинути ОАЕ, інсайдери не розкрили, проте уточнили, що її відправлять додому, як тільки вона одужає.

Зазначається, що дівчатам-моделям за законом шаріату загрожувало до пів року в'язниці, але вони відбулися легким переляком. Українки покинуть Емірати найближчими днями.

Учасниці скандальної зйомки в Дубаї

До речі, за інформацією інсайдерів, організатор скандальної фотосесії, киянин Віталій Гречин нібито знаходиться зараз в арабській в'язниці і йому загрожує до півтора року ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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