Одна украинка из компании скандальных моделей не сможет покинуть ОАЭ

Модели из Украины, которые оскандалились после обнаженной фотосессии в одном из отелей в Дубае, будут депортированы из страны. Однако одна девушка останется в Эмиратах – у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает издание "Сегодня". Личность украинки, которая не сможет со всеми покинуть ОАЭ, инсайдеры не раскрыли, однако уточнили, что ее отправят домой, как только она выздоровеет.

Отмечается, что девушкам-моделям по закону шариата грозила до полугода тюрьмы, но они отделались легким испугом. Украинки покинут Эмираты в ближайшие дни.

Участницы скандальной съемки в Дубае

К слову, по информации инсайдеров, организатор скандальной фотосессии, киевлянин Виталий Гречин якобы находится сейчас в арабской тюрьме и ему грозит до полутора лет заключения.

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