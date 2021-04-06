Одна із заарештованих українок в ОАЕ предметно показала свою поїздку в Дубай: від аеропорту до шикарних авто і готелів

Софія Ковнір Люди 18:01, 6.04.2021 Оновлено: 18:01, 6.04.2021

20-річна українка Яна, яку заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю, поділилася з користувачами мережі кадрами, на яких видно, як моделі проводили час в ОАЕ.

Так, дівчата жили в шикарних апартаментах, а також каталися на елітних автомобілях. Відповідні фото опубліковано на сторінці в Instagram-stories Яни (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Спочатку українка продемонструвала знімки, як летіла в країну, а потім показала номера Marina Hotel Apartments та інших готелів, в яких знаходилися моделі.

Аеропорт в ОАЕ, куди прилетіли моделі
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Дівчата жили в шикарних апартаментах
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Апартаменти моделей в ОАЕ
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Крім того, дівчат непогано годували в Дубаї. 20-річна Яна сфотографувала червону рибу, яйця пашот, фрукти та інші вишукані страви.

20-річна Яна зі своєю колегою-моделлю
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Дівчата шикарно відпочивали в ОАЕ
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Страви моделей в Дубаї
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Арештована 20-річна українка Яна
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Також на кадрах засвітилися красиві авто, відпочинок моделей в басейні і прогулянки по місту.

Також на кадрах засвітилися красиві авто
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Елітні авто в Дубаї
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Нагадаємо, поліція Дубая затримала не 11, як раніше повідомлялося, а 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі фешенебельного готелю. 6 квітня їх відвідав український консул, а також він провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

У МЗС повідомили, що відповідно до законодавства ОАЕ покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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