Одна из арестованных украинок в ОАЭ предметно показала свою поездку в Дубай: от аэропорта до шикарных авто и отелей

20-летняя украинка Яна, которую арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля, поделилась с пользователями сети кадрами, на которых видно, как модели проводили время в ОАЭ.

Так, девушки жили в шикарных апартаментах, а также катались на элитных автомобилях. Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram-stories Яны (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сначала украинка продемонстрировала снимки, как летела в страну, а затем показала номера Marina Hotel Apartments и других гостиниц, в которых находились модели.

Аэропорт в ОАЭ, куда прилетели модели Скриншот

Девушки жили в шикарных апартаментах Скриншот

Апартаменты моделей в ОАЭ Скриншот

Кроме того, девушек неплохо кормили в Дубае. 20-летняя Яна запечатлела красную рыбу, яйца пашот, фрукты и другие изысканные блюда.

20-летняя Яна со своей коллегой-моделью Скриншот

Девушки шикарно отдыхали в ОАЭ Скриншот

Блюда моделей в Дубае Скриншот

Арестованная 20-летняя украинка Яна Скриншот

Также на кадрах засветились красивые авто, отдых моделей в бассейне и прогулки по городу.

Также на кадрах засветились красивые авто Скриншот

Элитные авто в Дубае Скриншот

Напомним, полиция Дубая задержала не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе фешенебельного отеля. 6 апреля их посетил украинский консул, а также он провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

В МИД сообщили, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.

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