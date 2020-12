Новорічна ніч 2021: які святкові концерти покажуть по ТБ

Українські телеканали традиційно в новорічну ніч потішать глядачів яскравими музичними концертами за участю улюблених зірок. Під час них артисти виконають свої головні хіти за 2020 рік, а також новорічні пісні.

Так, канал "Україна" 31 грудня покаже концерт "Музична платформа: найкраща пісня року", на "Інтері" глядачів потішать музичним шоу "Місце зустрічі. Новий рік", а на М1 буде йти підсумковий хіт-парад "ТОР-100". Докладніше про ці святкові проєкти – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Музична платформа: найкраща пісня року"

В 00.00 за Києвом канал "Україна" покаже концерт-нагородження "Музична платформа. Найкраща пісня року", в рамках якого артисти українського шоу-бізнесу виконають свої головні хіти за 2020 рік.

На телеекранах з'являться DZIDZIO та Оля Цибульська з піснею "Киця", Настя Каменських (NK) з піснею VIBE, MONATIK з треком "Сильно", Jerry Heil з піснею "Бомба-ракета-пушка-граната", Ірина Білик з композицією "Красная помада", Аліна Гросу з хітом "Голый король", Наталя Могилевська з піснею "Белый самолет", Оля Полякова та її "Белый танец", Олег Винник з треком "Безумная любовь", гурт "БEZ обмеження" з піснею "Не мовчи", ALEKSEEV з піснею "Ревность" та інші.

Настя Каменських і Олег Винник

DZIDZIO і Оля Цибульська womanel.com

"Місце зустрічі. Новий рік"

Телеканал "Інтер" 31 грудня о 21:30 покаже музичне шоу "Місце зустрічі. Новий рік". У ньому артисти виконають не тільки свої головні хіти, а й популярні новорічні пісні.

Віталій Козловський виконає одну з найголовніших різдвяних композицій – Last Christmas Джорджа Майкла, дівчата з гурту Open Kids – легендарну Jingle bells, а Діма Каднай – Let It Snow Френка Сінатри.

Віталій Козловський inter.ua

Несподіваним вийде спільний номер Володимира Гришка та солісток Open Kids із запальною композицією "Новый год к нам мчится" гурту "Дискотека Аварія", а знамениту "Новогоднюю" Вєрки Сердючки цього разу виконають Андрій Кравчук, Ольга Ракицька та дует "Анна-Марія".

Солістки Open Kids inter.ua

Андрій Кравчук, Ольга Ракицька і дует "Анна-Марія" inter.ua

Також на телеекранах з'являться такі українські артисти як Софія Ротару, Олег Винник, Ірина Білик, Макс Барських, Злата Огневич, Влад Ситник та інші.

Хіт-парад "TOP-100"

Телеканал М1 пропонує зустріти Новий 2021-й музично і яскраво, щоб він не був схожий на свого попередника. Святковий ефір розпочнеться о 15:00 31 грудня: саме тоді стартує підсумковий хіт-парад "ТОР-100". Найкращі кліпи року, що минає, представлять улюблені зірки українського шоубізу та ведучі.

31 грудня на M1 стартує підсумковий хіт-парад "ТОР-100" прес-служба

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч 2021. Так, найбільше за свої послуги просить лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров.