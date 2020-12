Новогодняя ночь 2021: какие праздничные концерты покажут по ТВ

Украинские телеканалы традиционно в новогоднюю ночь порадуют зрителей яркими музыкальными концертами при участии любимых звезд. Во время них артисты исполнят свои главные хиты за 2020 год, а также новогодние песни.

Так, канал "Украина" 31 декабря покажет концерт "Музыкальная платформа: лучшая песня года", на "Интере" зрителей порадуют музыкальным шоу "Место встречи. Новый год", а на М1 будет идти итоговый хит-парад "ТОР-100". Более подробно об этих праздничных проектах – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Музыкальная платформа: лучшая песня года"

В 00.00 по Киеву канал "Украина" покажет концерт-награждение "Музыкальная платформа. Лучшая песня года", в рамках которого артисты украинского шоу-бизнеса исполнят свои главные хиты за 2020 год.

На телеэкранах появятся DZIDZIO и Оля Цибульская с песней "Киця", Настя Каменских (NK) с песней VIBE, MONATIK с треком "Сильно", Jerry Heil с песней "Бомба-ракета-пушка-граната", Ирина Билык с композицией "Красная помада", Алина Гросу с хитом "Голый король", Наталья Могилевская с песней "Белый самолет", Оля Полякова и ее "Белый танец", Олег Винник с треком "Безумная любовь", группа "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" с песней "Не мовчи", ALEKSEEV с песней "Ревность" и другие.

Настя Каменских и Олег Винник

DZIDZIO и Оля Цибульская womanel.com

"Место встречи. Новый год"

Телеканал "Интер" 31 декабря в 21:30 покажет музыкальное шоу "Место встречи. Новый год". В нем артисты исполнят не только свои главные хиты, но и популярные новогодние песни.

Виталий Козловский исполнит одну из самых главных рождественских композиций – Last Christmas Джорджа Майкла, девушки из группы Open Kids – легендарную Jingle bells, а Дима Каднай – Let It Snow Фрэнка Синатры.

Виталий Козловский inter.ua

Неожиданным получится совместный номер Владимира Гришко и солисток Open Kids с зажигательной композицией "Новый год к нам мчится" группы "Дискотека Авария", а знаменитую "Новогоднюю" Верки Сердючки в этот раз будут петь Андрей Кравчук, Ольга Ракицкая и дуэт "Анна-Мария".

Солистки Open Kids inter.ua

Андрей Кравчук, Ольга Ракицкая и дуэт "Анна-Мария" inter.ua

Также на телеэкранах появятся такие украинские артисты как София Ротару, Олег Винник, Ирина Билык, Макс Барских, Злата Огневич, Влад Сытник и другие.

Хит-парад "TOP-100"

Телеканал М1 предлагает встретить Новый 2021-й музыкально и ярко, чтобы он не был похож на своего предшественника. Праздничный эфир начнется в 15:00 31 декабря: именно тогда стартует итоговый хит-парад "ТОР-100". Лучшие клипы уходящего года представят любимые звезды украинского шоубиза и ведущие.

31 декабря на M1 стартует итоговый хит-парад "ТОР-100" пресс-служба

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что росСМИ узнали сумму гонорара, за которую российские звезды готовы выступить в новогоднюю ночь 2021. Так, больше всего за свои услуги запрашивает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.