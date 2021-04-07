Нікітюк засвітилася у короткому топі в Єгипті. Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася із шанувальниками знімком, на якому продемонструвала яскравий лук на відпочинку в Хургаді (Єгипет).

Знаменитість позувала на камеру у стильному вбранні та аксесуарах. Відповідне фото Нікітюк опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, телеведуча з'явилася перед фанатами в ніжно-рожевому короткому топі і такого ж кольору сорочці. Свій образ зірка доповнила прикрасами й чорними окулярами. Крім того, вона розпустила своє довге світле волосся.

Користувачі мережі засипали компліментами Нікітюк і зазначили, що знімок вийшов шикарним.

"Дуже шикарне фото", "Дуже гарна", "Ух ти! Яка краса", – пишуть люди в коментарях.

Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".

Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?" Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала шикарну фігуру у відвертому міні. Вона опублікувала знімок, на якому позує в ефектному вбранні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нікітюк поділилася із шанувальниками знімком, на якому постала в ефектному образі. Знаменитість одягла комбінезон темно-синього кольору з вирізами на боках.