Нікітюк провела жартівливу екскурсію по Єгипту. Відео

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк запустила в соціальній мережі авторську програму "Екскурсійне бюро Лесі Н", в якій влаштувала веселу екскурсію для мандрівників по Єгипту.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала жартівливий ролик, де показала туристам гробницю Клеопатри і стародавній храм (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Гід від Бога вітає вас! Це не ютюб, дзвіночок натискати не потрібно, але ось коментарі та лайки – обов'язково!" – йдеться у підписі до відео.

Шанувальникам сподобався такий тревел-експеримент, тому в коментарях вони залишають багато приємних слів для телеведучої. Ось деякі з них:

"Ой, Лесю, не перестаєте дивувати! Так тримати!", "Переглядала кілька разів. Давайте ще!", "Це бомба", "Талановита людина талановита в усьому! Головне, що актуально для будь-якого відпочинку", "Тільки ваше виконання може бути настільки феєричним".

Леся Нікітюк 2012 року стала ведучою популярного тревел-проєкту про подорожі "Орел і решка", замінивши Жанну Бадоєву. Вона вела програму з телеведучим Андрієм Бедняковим. А наступного року стартувало її авторське шоу про світ шоу-бізнесу – "Леся-ЗдЄся".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нікітюк провела екскурсію по сонячному Стамбулу. Зірка показала шанувальникам місцеві визначні пам'ятки.