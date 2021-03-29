Никитюк провела шуточную экскурсию по Египту. Видео

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк запустила в социальной сети авторскую программу "Экскурсионное бюро Леси Н", в которой устроила веселую экскурсию для путешественников по Египту.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала шуточный ролик, где показала туристам гробницу Клеопатры и древний храм (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Гид от Бога приветствует вас! Это не ютюб, колокольчик нажимать не нужно, но вот комментарии и лайки – обязательно!", – говорится в подписи к видео.

Поклонникам понравился такой тревел-эксперимент, поэтому в комментариях они оставляют много приятных слов для телеведущей. Вот некоторые из них:

"Ой, Леся, не перестаете удивлять! Так держать!", "Пересматривала несколько раз. Давайте еще!", "Это бомба", "Талантливый человек талантлив во всем! Главное, что актуально для любого отдыха", "Только ваше исполнение может быть настолько феерическим".

Леся Никитюк в 2012 году стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк провела экскурсию по солнечному Стамбулу. Звезда показала поклонникам местные достопримечательности.