Нікітюк показалася в короткому топі з декольте. Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала стильний лук і струнку фігуру.

Також зірка показала модну стрижку. Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Нікітюк позувала на камеру у світло-блакитних джинсах із завищеною посадкою і короткому яскравому топі, водночас засвітивши підтягнутий прес і зону декольте.

Крім того, ведуча з'явилася в кадрі з волоссям середньої довжини і прямим чубчиком. З прикрас вона обрала тільки браслет.

Нікітюк у короткому топі позує на камеру Instagram/Леся Нікітюк

Користувачі мережі оцінили новий знімок Нікітюк і тому засипали її компліментами.

"Красуня!", "Вау!", "Супер", "Ця довжина волосся бомба", "Що за краса?", "Богиня", "Класна фотка", – пишуть люди в коментарях.

Користувачі мережі оцінили новий знімок Нікітюк Скриншот

Нікітюк засипали компліментами Скриншот

Фото Нікітюк сподобалося фанатам Скриншот

Леся Нікітюк – це українська телеведуча. Найбільш відома за телепередачею "Орел і решка". У листопаді 2017-го взяла участь у другому півфіналі третього сезону шоу "Ліга сміху" на "1+1".

Наприкінці серпня 2018-го стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?"

Також зірка була учасницею проєктів "Розсміши коміка", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" і багатьох інших.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала шикарну фігуру у відвертому міні. Вона опублікувала знімок, на якому позує в ефектному вбранні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімком, який був зроблений ще у шкільні роки – в 9 класі. На ньому знаменитість з'явилася з несподіваною для всіх зачіскою та аксесуарами.