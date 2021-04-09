Никитюк показалась в коротком топе с декольте. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный лук и стройную фигуру.

Также звезда показала модную стрижку. Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Никитюк позировала на камеру в светло-голубых джинсах с завышенной посадкой и коротком ярком топе, при этом засветив подтянутый пресс и зону декольте.

Кроме того, ведущая появилась в кадре с волосами средней длины и прямой челкой. Из украшений она выбрала только браслет.

Никитюк в коротком топе позирует на камеру Instagram/Леся Никитюк

Пользователи сети оценили новый снимок Никитюк и поэтому засыпали ее комплиментами.

"Красавица!", "Вау!", "Супер", "Эта длина волос бомба", "Что за красота?", "Богиня", "Классная фотка", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети оценили новый снимок Никитюк Скриншот

Никитюк засыпали комплиментами Скриншот

Фото Никитюк понравилось фанатам Скриншот

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, который был сделан еще в школьные годы – в 9 классе. На нем знаменитость появилась с неожиданной для всех прической и аксессуарами.