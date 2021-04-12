Нікітін вперше розповів про проблеми зі здоров'ям у Данилка

В українського співака і композитора Андрія Данилка, який виступає під творчим псевдонімом Вєрка Сердючка, серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це в інтерв'ю "Жіттєвому шляху" розповів продюсер артиста Юрій Нікітін, зазначивши, що з ним працюють кваліфіковані лікарі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, а й з європейських країн долучаються до процесу", – підкреслив він.

"Порівняно з тими депресіями, які в нього були 2007-му року, це він уже перебуває в прекрасній формі, тому що дуже тривалий час він зовсім не міг творити, нічого не міг робити, виступати, нічого. У нього там більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися", – додав Нікітін.

Також він уточнив, що на честь 30-річного ювілею Вєрки Сердючки готуються яскраві й знакові проєкти.

"Буде новий кліп і новий трек, і низка нових серйозних проєктів", – резюмував продюсер.

Вєрка Сердючка – вигаданий жіночий персонаж, який придумав і створив український артист Андрій Данилко 1992 року. Прототипом персонажа стала шкільна любов Анна Сердюк, а ім'я Віра дісталося від шкільної прибиральниці.

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