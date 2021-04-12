Нікітін вперше розповів про проблеми зі здоров'ям у Данилка
В українського співака і композитора Андрія Данилка, який виступає під творчим псевдонімом Вєрка Сердючка, серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це в інтерв'ю "Жіттєвому шляху" розповів продюсер артиста Юрій Нікітін, зазначивши, що з ним працюють кваліфіковані лікарі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"Велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, а й з європейських країн долучаються до процесу", – підкреслив він.
"Порівняно з тими депресіями, які в нього були 2007-му року, це він уже перебуває в прекрасній формі, тому що дуже тривалий час він зовсім не міг творити, нічого не міг робити, виступати, нічого. У нього там більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися", – додав Нікітін.
Також він уточнив, що на честь 30-річного ювілею Вєрки Сердючки готуються яскраві й знакові проєкти.
"Буде новий кліп і новий трек, і низка нових серйозних проєктів", – резюмував продюсер.
Вєрка Сердючка – вигаданий жіночий персонаж, який придумав і створив український артист Андрій Данилко 1992 року. Прототипом персонажа стала шкільна любов Анна Сердюк, а ім'я Віра дісталося від шкільної прибиральниці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Данилко часто розповідав, що жити в будинку "із зіркою" на Хрещатику було його мрією, яку він зміг реалізувати. Правда, за даними реєстру нерухомості, артист свій план перевиконав: у нього відразу чотири квартири на Хрещатику, 25. Загальна вартість цієї нерухомості може становити 1,5 млн доларів.
Він тривалий час є одним із найдорожчих артистів. Гонорари артиста, як він сам зізнавався в інтерв'ю, в найкращі роки доходили до 260 тис. доларів за концерт.