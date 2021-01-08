Названо найбільш високооплачуваних моделей світу

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Названо найбільш високооплачуваних моделей світу

У мережі опублікували список 19 найбільш високооплачуваних супермоделей світу. У переліку опинилися такі відомі особистості як Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та інші.

Відповідний рейтинг склало видання Business Insider. Так, перше місце зайняла 40-річна бразилійка Жизель Бюндхен (44 млн доларів), а друге – 28-річна британська модель Кара Делевінь (9 млн доларів).

На третьому місці опинилася 39-річна бразилійка Адріана Ліма (9 млн доларів). Крім того, четверте місце зайняла 35-річна нідерландська актриса Даутцен Крез (7,5 млн доларів), а п'яте – російська модель Наталія Водянова (7 млн доларів).

Хто ще потрапив до списку високооплачуваних моделей світу
Високооплачувані супермоделі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок 2020 року.

модельКейт АптонКендалл ДженнерКейт МоссКарлі КлоссАлессандра АмбросіоКендіс СвейнполДжоан СмоллсМіранда КеррНаталія ВодяноваКара ДелевіньАдріана Ліма