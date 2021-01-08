Названо найбільш високооплачуваних моделей світу

У мережі опублікували список 19 найбільш високооплачуваних супермоделей світу. У переліку опинилися такі відомі особистості як Жизель Бюндхен, Адріана Ліма та інші.

Відповідний рейтинг склало видання Business Insider. Так, перше місце зайняла 40-річна бразилійка Жизель Бюндхен (44 млн доларів), а друге – 28-річна британська модель Кара Делевінь (9 млн доларів).

На третьому місці опинилася 39-річна бразилійка Адріана Ліма (9 млн доларів). Крім того, четверте місце зайняла 35-річна нідерландська актриса Даутцен Крез (7,5 млн доларів), а п'яте – російська модель Наталія Водянова (7 млн доларів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок 2020 року.