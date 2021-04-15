Названо дату і нових хедлайнерів премії YUNA 2021
Оргкомітет Національної музичної премії YUNA у зв'язку з продовженням локдауну в Києві переніс проведення десятої ювілейної церемонії з 20 квітня на 12 травня 2021 року.
Про це повідомляє "ТСН". За словами інсайдерів, організатори також назвали нові подробиці виступів хедлайнерів музичного шоу, які вони готують ексклюзивно для церемонії в київському Палаці "Україна". Так, перед глядачами в колаборації виступлять The HARDKISS та MONATIK, а також гурти "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "СКАЙ" и "KOZAK SYSTEM".
Зазначається, що завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 – каналу М1 – глядачі з усієї країни о 20:00 зможуть долучитися до грандіозного шоу в прямому ефірі й одними з перших дізнатися імена тріумфаторів премії.
"Наша мета: провести церемонію YUNA 2021 у вигляді великого шоу в обов'язковому порядку. Тому ми набираємося терпіння і тепер готуємося до травня. І найкращі артисти України та їхні слухачі разом з нами", – зазначив співзасновник і генеральний продюсер YUNA Павло Шилько.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
9 грудня престижна музична премія YUNA 2021 оприлюднила своїх номінантів. На голосування винесли роботи українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 по 31 жовтня 2020 року.
MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020 – його назвали найкращим артистом сучасності.