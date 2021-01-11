"Найсексуальніший чоловік планети" вперше показав свою кохану

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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'Найсексуальніший чоловік планети' вперше показав свою кохану

33-річний американський актор Майкл Б. Джордан, який був визнаний найсексуальнішим чоловіком планети у 2020 році, вперше показав шанувальникам свою обраницю Лорі Харві.

Дівчина є дочкою відомого коміка Стіва Харві. Відповідні знімки Джордан опублікував на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

Як стало відомо, зимові свята пара провела разом. Закохані одночасно поділилися фотографіями, на яких виглядають дуже щасливо.

Закохані знаменитості
Майкл Б. Джордан і його кохана

Варто відзначити, що раніше актор розповідав, що його дівчина повинна бути з почуттям гумору, турботливою та яка буде розуміти його.

Майкл Б. Джордан і Лорі Харві разом провели свята

  • Нагадаємо, Майкл Б. Джордан – американський актор. Найбільш відомий за фільмами "Станція Фрутвейл", "Фантастична четвірка", "Чорна Пантера", "Крід: Спадок Роккі" і "Крід 2".

  • Лорі Харві – прийомна дочка знаменитого Стіва Харві, американського письменника, актора і коміка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак, який ще під час шоу зізнався головній героїні Ксенії Мішиной, що поза проєктом його чекає дівчина на ім'я Аліна, показав спільне фото з нею.

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