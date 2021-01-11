'Самый сексуальный мужчина планеты' впервые показал свою возлюбленную

33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, который был признан самым сексуальным мужчиной планеты в 2020 году, впервые показал поклонникам свою избранницу Лори Харви.

Девушка является дочерью известного комика Стива Харви. Соответствующие снимки Джордан опубликовал на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Как стало известно, зимние праздники пара провела вместе. Влюбленные одновременно поделились фотографиями, на которых выглядят очень счастливо.

Стоит отметить, что ранее актер рассказывал, что его девушка должна быть с чувством юмора, понимающей и заботливой.

Напомним, Майкл Б. Джордан – американский актер. Наиболее известен по фильмам "Станция Фрутвейл", "Фантастическая четверка", "Черная Пантера", "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

Лори Харви – приемная дочь знаменитого Стива Харви, американского писателя, актера и комика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, который еще во время шоу признался главной героине Ксении Мишиной, что вне проекта его ждет девушка по имени Алина, показал совместное фото с ней.