"Самый сексуальный мужчина планеты" впервые показал свою возлюбленную

София Ковнир
София Ковнир
Люди
11,7 т.
'Самый сексуальный мужчина планеты' впервые показал свою возлюбленную

33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, который был признан самым сексуальным мужчиной планеты в 2020 году, впервые показал поклонникам свою избранницу Лори Харви.

Девушка является дочерью известного комика Стива Харви. Соответствующие снимки Джордан опубликовал на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Как стало известно, зимние праздники пара провела вместе. Влюбленные одновременно поделились фотографиями, на которых выглядят очень счастливо.

Влюбленные знаменитости
Майкл Б. Джордан и его возлюбленная

Стоит отметить, что ранее актер рассказывал, что его девушка должна быть с чувством юмора, понимающей и заботливой.

Майкл Б. Джордан и Лори Харви вместе провели праздники

  • Напомним, Майкл Б. Джордан – американский актер. Наиболее известен по фильмам "Станция Фрутвейл", "Фантастическая четверка", "Черная Пантера", "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

  • Лори Харви – приемная дочь знаменитого Стива Харви, американского писателя, актера и комика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, который еще во время шоу признался главной героине Ксении Мишиной, что вне проекта его ждет девушка по имени Алина, показал совместное фото с ней.

звездылюдишоу-бизнесшоу