Найкрасивіша жінка у світі позувала в сексуальному бікіні. Фото

Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою у світі, позувала у спокусливому купальнику на білосніжному пляжі.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала кілька відповідних знімків (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На ній був короткий топ коричневого кольору і труси з високою посадкою. Свій образ Хадід доповнила в'язаною панамою в жовту смужку, а також масивними прикрасами на руках та шиї.

У кадрі модель дивиться на небо, піднявши одну руку вгору. Вона видається щасливою, демонструючи на фото неймовірну впевненість.

Шанувальники оцінили сміливе вбрання дівчини і в коментарях залишають для неї багато компліментів.

Белла Хадід позувала в купальнику. instagram.com/bellahadid

Белла Хадід з'явилася в бікіні. instagram.com/bellahadid

Белла Хадід позувала на пляжі. instagram.com/bellahadid

Коротко про знаменитість:

У підлітковому віці майбутня зірка була досить сором'язливою і мала багато комплексів щодо своєї зовнішності. Белла у своїх інтерв'ю розповідала, що досить довго у неї була зайва вага, а також їй сильно не подобалися її брови. У 15 років дівчина зважилася на ринопластику і почала фарбувати волосся в темний колір.

Одним із головних професійних досягнень був контракт із компанією Victoria's Secret. Хадід знялася в декількох фотосесіях, а також дебютувала на показі Victoria's Secret show у Парижі з крилами ангела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід позувала у відвертому купальнику. Знаменитість влаштувала собі фотосесію у ванній кімнаті. На ній темно-синє вбрання на зав'язках, яке вигідно підкреслило груди і стрункі стегна. Також добре видно бронзову засмагу на тілі.