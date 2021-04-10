Мозгова розкритикувала голе фото Alyona Alyona з українським прапором

Українська продюсерка Олена Мозгова розкритикувала нещодавню публікацію реп-виконавиці Alyona Alyona, де та постала голою, прикривши частини тіла українським прапором.

На сторінці у Facebook Мозгова висловилася щодо оголеного фото артистки з державним прапором, процитувавши статтю Кримінального кодексу України. Згідно із законом Alyona Alyona необхідно покарати або штрафом, арештом на строк до 6 місяців або ж позбавленням волі до 3 років.

"А реперка не хоче почитати Кримінальний кодекс України?! Фото-хайп дівчини постити не буду, з естетично-моральних міркувань. Стаття 338 Кримінального кодексу України "Наруга над державними символами". Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном Україна – карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років", – написала в соцмережах Олена.

Олена Мозгова розкритикувала голе фото Alyona Alyona. Facebook Олени Мозгової

Alyona Alyona опублікувала голе фото з українським прапором. Instagram Alyona Alyona

Користувачі мережі також підтримали думку Мозгової і зазначили, що у реперки "немає честі й поваги", і такі вчинки треба карати.

"Мене теж обурила така поведінка", "Таких "без честі і поваги", за словами письменника П. Куліша, треба карати! Це неподобство", "Такі вчинки треба присікати", – писали під дописом у продюсерки.

Коментарі під дописом продюсерки. Facebook Олени Мозгової

Коментарі користувачів мережі під постом Мозгової. Facebook Олени Мозгової

Коментарі під дописом Олени Мозгової. Facebook Олени Мозгової

До слова, нещодавно Alyona Alyona пояснила, чому робить голі пародії. Зокрема вона прокоментувала свою пікантну зйомку з українським прапором.

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". 2020 року була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Alyona Alyona кардинально змінила колір волосся і презентувала новий альбом.