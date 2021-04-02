MONATIK з'явився на обкладинці модного глянцю з дружиною та синами. Фото

Відомий виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) разом з дружиною Іриною і синами Данилом і Платоном прикрасили обкладинку українського fashion-глянцю L'Officiel. Весняний номер з'явиться у продажу з 7 квітня.

За словами артиста, прийшов час показати обличчя своїх дітей, яких він раніше приховував. Знаменитість зазначив, що хлопчики – це його головне досягнення і гордість. Відповідний пост Монатік опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як написав співак, його діти подорослішали і тому потрібно починати усвідомлювати, що таке інтернет, публічність, що "публічний абсолютно кожен, хто одного разу зареєструвався в соціальних мережах" і що "інтернет пам'ятає кожне слово та дію".

"Багатьом можна не подобатися і навпаки, але важливо чітко відчувати різницю акаунта і особистості, людини і користувача, коментаря написаного і сказаного вголос, інтернету і реального життя", – зазначив Монатік.

Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною і синами Данилом і Платоном Instagram/MONATIK

Коротко про знаменитість:

Дмитро Монатік – український співак, танцюрист, хореограф, автор пісень, композитор. Наставник українського вокального талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни".

У квітні 2019 року Монатік випустив наймасштабніший кліп у своїй кар'єрі. Ролик знятий на пісню "Love it ритм" – титульний сингл стадіонного шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) у день свого народження, 1 квітня, презентував головний саундтрек до документального фільму Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" й кліп на нього.