Молода дружина померлого творця "Єралашу" залишила слізне послання чоловікові

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
2,1 т.
Молода дружина померлого творця 'Єралашу' залишила слізне послання чоловікові

Дружина померлого творця "Єралашу" Бориса Грачевського Катерина Білоцерківська залишила зворушливе послання чоловікові через свою соцмережу. Вона присвятила йому теплі слова і заявила, що не хоче жити без нього.

Жінка до кінця вірила, що він одужає і зможе пройти всі ці випробування. Про це Білоцерківська написала на своїй сторінці в Intagram-stories.

"Ти живий у мені та своїх дітях! Я не хочу... Я хочу бути з тобою... Чому? За що?" – опублікувала послання кохана Грачевського.

Зворушливі слова Катерини Білоцерківської Грачевському

  • Нагадаємо, Борис Грачевський тричі був одружений. Перша дружина – Галина Грачевська, пара прожила в шлюбі майже 35 років. У них є син Максим, бізнесмен, генеральний директор ВАТ "Трудові резерви", і дочка – Ксенія, яка працювала в "Єралаші".

  • Знаменитість також має онуків Андрія та Олександру.

  • Друга дружина (з травня 2010 до лютого 2014 року) – Анна Грачевська. Пара має 8-річну дочку Василісу.

  • З третьою дружиною 36-річною Катериною Білоцерківською Грачевський одружився 2016 року. У квітні 2020 року в них народився син Філіп.

З дружиною Катериною Білоцерківською Грачевський одружився 2016 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Борис Грачевський регулярно відвідував "ДНР", а також мав студію "Єралаш" в окупованому Криму.

Росіязіркилюдишоу-бизнесшоуБорис Грачевський