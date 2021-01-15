Молода дружина померлого творця 'Єралашу' залишила слізне послання чоловікові

Дружина померлого творця "Єралашу" Бориса Грачевського Катерина Білоцерківська залишила зворушливе послання чоловікові через свою соцмережу. Вона присвятила йому теплі слова і заявила, що не хоче жити без нього.

Жінка до кінця вірила, що він одужає і зможе пройти всі ці випробування. Про це Білоцерківська написала на своїй сторінці в Intagram-stories.

"Ти живий у мені та своїх дітях! Я не хочу... Я хочу бути з тобою... Чому? За що?" – опублікувала послання кохана Грачевського.

Нагадаємо, Борис Грачевський тричі був одружений. Перша дружина – Галина Грачевська, пара прожила в шлюбі майже 35 років. У них є син Максим, бізнесмен, генеральний директор ВАТ "Трудові резерви", і дочка – Ксенія, яка працювала в "Єралаші".

Знаменитість також має онуків Андрія та Олександру.

Друга дружина (з травня 2010 до лютого 2014 року) – Анна Грачевська. Пара має 8-річну дочку Василісу.

З третьою дружиною 36-річною Катериною Білоцерківською Грачевський одружився 2016 року. У квітні 2020 року в них народився син Філіп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Борис Грачевський регулярно відвідував "ДНР", а також мав студію "Єралаш" в окупованому Криму.