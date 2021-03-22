Міжнародний день таксиста: як пасажири дратують водіїв і доводять до "гарячки"

Таксисти відзначають професійне свято 22 березня. Вони виручають нас, коли потрібно швидко дістатися в будь-яку точку міста, намагаються обслуговувати клієнтів якісно і привітно.

Водій таксі – часто психолог, новинний портал, товариш та швидка допомога для своїх пасажирів. OBOZREVATEL зібрав речі, що дратують таксистів.

Ставлення до таксистів, як до рабів

Коли пасажири сідають в автомобіль – не вітаються з водієм, а кажуть одразу, куди потрібно їхати. Дехто починає звертатися на "ти" і грубіянити без причини.

До місця призначення легше дійти пішки

Поїздки на короткі дистанції зовсім не вигідні водіям, деколи вони втрачають свої ж гроші. Іноді таксистам доводиться долати велику відстань, щоб доїхати до пасажирів, а кінцева точка призначення розташована ближче, ніж за пів кілометра.

Пасажири наполягають їхати за "коротшим маршрутом"

Люди вимагають прямувати коротшою дорогою, не знаючи, що далі обмежений рух чи одностороння вулиця. Водіям не подобається, коли на кожному перехресті пасажири вигукують в останній момент, куди повертати. Таксисти достатньо компетентні, щоб зрозуміти, за яким маршрутом потрібно їхати. Якщо ви хочете рухатися своїм шляхом — повідомте водія ще до відправлення авто.

Порушення правил

Часто люди вимагають порушити правила, бо запізнюються в аеропорт або на зустріч. Таксисти не порушуватимуть закон, наражаючи себе і пасажирів на небезпеку.

Поцілунки і більше на задньому сидінні

Таксист не особистий водій, він хоче поваги до себе. Таксі – громадський транспорт, де потрібно контролювати свої емоції.

Трапеза в салоні авто

Люди, які їдуть із бургерами, салатом або напоями, часто залишають сміття. Таксисти за власні кошти прибирають авто – потрібно хоча б запитати, чи можна поїсти в салоні.

П'яні пасажири

Часто люди у стані алкогольного сп'яніння поводяться в таксі неадекватно. Водії радять не вживати багато алкоголю, щоб не буянити, не принести дискомфорт оточенню і зберегти власне здоров'я.

Не залишають чайові

Таксі не найприбутковіша професія. Чайові відіграють вирішальну роль у зарплатні таксистів. Водія ображає, що пасажири не залишають навіть маленьку решту.

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