Міла Нітіч довела Кароль до сліз своїм чуттєвим виступом на "Голосі країни"
Під час дванадцятого випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" учасниця з команди Тіни Кароль, співачка Міла Нітіч чуттєво заспівала хіт Лари Фабіан – "Malade".
Своїм виступом вокалістка нікого не залишила байдужим, а її тренерка взагалі не стримала сліз від потужного виконання. Кароль відзначила талант Міли і заявила, що незалежно від результату, вона заслуговує називатися справжньою артисткою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Мила, ну ти така дивна людина! Що ти твориш з собою на бекстейджі... а потім виходиш і сповідаєшся до сліз. Я в захваті від твоєї жіночності сьогодні, від твого голосу. Ти гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, незважаючи на будь-яке голосування. Пам'ятай це!" – заявила тренерка.
На жаль, глядачі не проголосували за те, щоб Нітіч пройшла у фінал. Кароль також не віддала їй свій голос, тому вокалістка покинула проєкт.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в неділю, 4 квітня, на телеканалі "1+1" показали другий ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді вибрали учасників, які пройдуть далі.
В одинадцятому випуску шоу "Голос країни-11" подруга української співачки Мішель Андраде – Ірина Ебралідзе – довела до сліз своїм виступом тренера Надю Дорофєєву. Дівчина виконала на сцені проєкту пісню If I were a boy – Beyoncé.
Також в одинадцятому випуску "Голосу країни-11" учасниця Вікторія Гнатюк заспівала на сцені проєкту відомий хіт Олега Винника – "Роксолана" й в результаті покинула шоу.