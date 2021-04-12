Міла Нітіч довела Кароль до сліз своїм чуттєвим виступом на "Голосі країни"

Під час дванадцятого випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" учасниця з команди Тіни Кароль, співачка Міла Нітіч чуттєво заспівала хіт Лари Фабіан – "Malade".

Своїм виступом вокалістка нікого не залишила байдужим, а її тренерка взагалі не стримала сліз від потужного виконання. Кароль відзначила талант Міли і заявила, що незалежно від результату, вона заслуговує називатися справжньою артисткою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мила, ну ти така дивна людина! Що ти твориш з собою на бекстейджі... а потім виходиш і сповідаєшся до сліз. Я в захваті від твоєї жіночності сьогодні, від твого голосу. Ти гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, незважаючи на будь-яке голосування. Пам'ятай це!" – заявила тренерка.

На жаль, глядачі не проголосували за те, щоб Нітіч пройшла у фінал. Кароль також не віддала їй свій голос, тому вокалістка покинула проєкт.

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