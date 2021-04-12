Мила Нитич довела Кароль до слез своим чувственным выступлением на "Голосі країни"
Во время двенадцатого выпуска популярного украинского шоу "Голос країни-11" участница из команды Тины Кароль, певица Мила Нитич чувственно спела хит Лары Фабиан – "Malade".
Своим выступлением вокалистка никого не оставила равнодушным, а ее тренер вообще не сдержала слез от мощного исполнения. Кароль отметила талант Милы и заявила, что независимо от результата, она заслуживает называться настоящей артисткой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Мила, ну ты такой странный человек! Что ты творишь с собой на бэкстейдже... а потом выходишь и исповедуешься до слез. Я в восторге от твоей женственности сегодня, от твоего голоса. Ты достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование. Помни это!" – заявила тренер.
К сожалению, зрители не проголосовали за то, чтобы Нитич прошла в финал. Кароль также не отдала ей свой голос, поэтому вокалистка покинула проект.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 4 апреля, на телеканале "1+1" показали второй эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.
В одиннадцатом выпуске шоу "Голос країни-11" подруга украинской певицы Мишель Андраде – Ирина Эбралидзе– довела до слез своим выступлением тренера Надю Дорофееву. Девушка исполнила на сцене проекта песнюIf I were a boy – Beyoncé.
Также в одиннадцатом выпуске шоу "Голосу країни-11" участница Виктория Гнатюк спела на сцене проекта известный хит Олега Винника – "Роксолана" и в результате покинула шоу.