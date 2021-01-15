Міка Ньютон розповіла, як їй діагностували 3-ю стадію раку і згодом безпліддя

Українська співачка Міка Ньютон, яка зараз живе в США, показала шанувальникам знімок, на якому лежить на лікарняному ліжку в період, коли боролася з раком яєчників.

Також знаменитість детально розповіла про свою хворобу. За її словами, спочатку у неї діагностували 3-ю стадію раку. Відповідне фото вона опублікувала на сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

Як повідомила співачка, після другої операції їй сказали, що у неї рак яєчників третьої стадії, і їй знадобиться 12 курсів хіміотерапії. Найжахливішою новиною для зірки стало те, що вона ніколи не зможе мати дітей.

"Не думаю, що в мене коли-небудь знайдуться слова, щоб описати те, що ми пройшли... Але сталося диво! Через тиждень аналізи змінилися, і в мене виявилася перша стадія, тому одного прекрасного дня в мене ще буде шанс завагітніти! Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії", – зазначила артистка.

Нагадаємо, Міка Ньютон (справжнє ім'я Оксана Грицай) – українська співачка й артистка. Учасниця пісенного конкурсу "Євробачення 2011" від України.

Після міжнародного конкурсу поїхала до Каліфорнії, планувала жити в США до 2013 року, "JK-music group" запропонувала їй та її продюсеру Тимофію Нагорному співпрацю і просування співачки на заході.

Із зіркою працює музикант Ренді Джексон. Вона живе в центрі Лос-Анджелеса в орендованій трикімнатній квартирі і мріє отримати "Греммі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міка Ньютон вийшла заміж за власника модельного агентства Saint Agency Кріса Сааведра.