Мика Ньютон рассказала, как ей диагностировали 3-ю стадию рака и бесплодие впоследствии

Украинская певица Мика Ньютон, которая в настоящее время живет в США, показала поклонникам снимок, на котором лежит на больничной койке в период, когда боролась с раком яичников.

Также знаменитость подробно рассказала о своей болезни. По ее словам, изначально у нее диагностировали 3-ю стадию рака. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Как сообщила певица, после второй операции ей сказали, что у нее рак яичников третьей стадии, и ей понадобится 12 курсов химиотерапии. Но самой ужасной новостью для звезды стало то, что она никогда не сможет иметь детей.

"Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать то, что мы прошли... Но случилось чудо! Через неделю анализы изменились, и у меня оказалась первая стадия, так что в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть! Никогда не отказывайтесь от своей мечты", – отметила артистка.

Напомним, Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) – украинская певица и артистка. Участница песенного конкурса "Евровидение 2011" от Украины.

После международного конкурса уехала в Калифорнию, планировала жить в США до 2013 года, "JK-music group" предложила ей и ее продюсеру Тимофею Нагорному сотрудничество и продвижение певицы на западе.

С певицей работает музыкант Рэнди Джексон. Она живет в центре Лос-Анджелеса в арендованной трехкомнатной квартире и мечтает получить "Грэмми".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мика Ньютон вышла замуж за владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.