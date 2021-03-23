Мерилін Монро, Анджеліна Джолі і Кім Кардаш'ян: як пластичні операції зробили їх знаменитими

Пластична хірургія почала застосовуватися ще в середині 20 століття. Її безстрашними першопроходицями стали Бетті Бросмер і Мерилін Монро.

Ці дівчата були еталоном краси свого часу і зразком для наслідування, а на пластику зважувалися дедалі більше знаменитостей. Зараз збільшення губ і вилиць роблять практично всі публічні особи. OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто з селебриті поклав початок моді на зміну зовнішності за допомогою пластики та кому ці процедури допомогли побудувати запаморочливу кар'єру.

1. Бетті Бросмер – видалення ребер

Бетті Бросмер – найбільш високооплачувана модель 40-х і 50-х років, зірка обкладинок і прообраз пін-ап-гьорлз. Знаменитою її зробила неймовірно тонка талія 45,72 см, якої вона домоглася за допомогою видалення ребер. Бросмер заробляла величезні гроші завдяки правам на всі свої фото – модель отримувала відсотки щоразу, коли її фотографію було опубліковано. Її багаторічний успіх підготував глядачів до зіркового старту Мерилін Монро.

2. Мерилін Монро – ринопластика

Щоб стати знаменитою, відомій красуні 60-х років також довелося вдатися до послуг хірурга. І попри те, що в середині минулого століття навіть для Голлівуду ринопластика була сумнівним і небезпечним експериментом, Мерилін Монро все ж таки зважилася. Проведену операцію підтвердили рентгени черепа актриси, що потрапили до рук агентів ФБР після її смерті.

3. Демі Мур – ринопластика, ментопластика і виправлення косоокості

Кажуть, що Демі вирішила почати кар'єру в кіно за порадою своєї сусідки, молодої акторки Настасії Кінскі. А перед "штурмом" Голлівуду майбутня акторка зробила низку операцій. Так, вона виправила ніс і вроджену косоокість, а також зробила ментопластику (зміна форми підборіддя) до 1972 року, коли отримала роль у серіалі "Лікарня загального профілю".

4. Памела Андерсон – маммопластика

Памела Андерсон була гарненькою канадською дівчиною, яка захоплювалася спортом, брала участь в рекламній кампанії пива й одного разу отримала запрошення зніматися в Playboy. Після першої ж зйомки вона вирішила збільшити груди до четвертого розміру. Це рішення призвело до стрімкого злету: Андресон отримувала тепер не тільки запрошення на зйомки в чоловічі журнали, а навіть на ролі в кіно. Так, вона знялася в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого здобула світову славу.

5. Анджеліна Джолі – видалення грудок Біша і ментопластика

Джолі також загорілася ідеєю підправити свою зовнішність перед першою великою роллю в кіно. Анджеліна до операції не могла похвалитися ідеальним підборіддям, адже воно було нечітко виділеним і широким. Так, вона видалила грудки Біша і зробила ментопластику ще на початку 90-х, щоб отримати ті заповітні "кути Джолі", якими зараз марять усі жінки.

6. Кім Кардаш'ян – ринопластика, глютеопластика, маммопластика, ліполіфтинг і абдомінопластика

Природа не нагородила Кім високим ростом або модельною фігурою: її зріст усього 158 см, а вага так і хоче вийти з-під контролю. Але це не завадило їй стати відомою на весь світ Insta-моделлю з параметрами, про які мріють мільйони жінок. Однак домогтися такої зовнішності Кім змогла не наполегливою працею, а низкою пластичних операцій. Перевтілення Кім почала з того, чим займалися голлівудські акторки 50-х років – змінила лінію росту волосся, щоб відкрити лоб і візуально витягнути обличчя, зменшила ніс і виправила форму грудей після перших пологів.

Також Кардаш'ян зробила глютеопластику (збільшення сідниць), що подарувало їй тисячі нових фоловерів у соцмережах. А щоб підтримувати свої нові форми в ідеальному стані, Кім регулярно робить ліпосакцію і ліпофілінг сідниць (для маскування імплантів). Плоский живіт після чотирьох пологів допомагає зберегти абдомінопластика.

7. Белла Хадід – ринопластика, видалення грудок Біша, ментопластика і аугментація

Щоб стати найкрасивішою жінкою планети, модель також зважилася на безліч процедур. Свою першу операцію – ринопластику – Белла зробила в 16 років. Після цього вона переступила поріг модельного агентства і почала регулярно брати участь у показах. Так, Хадід зважилася і на видалення грудок Біша, і на ментопластику, щоб зробити риси обличчя більш аристократичними. А також на аугментацію – зміну виличної зони, підборіддя і губ.

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