Мати доньки Сенцова відповіла на одкровення режисера

Мати тримісячної доньки українського режисера Олега Сенцова, журналістка Юлія Бабич обурилася його одкровенням про їхні "невдалі стосунки". Жінка підтвердила, що у неї був недовгий роман із колишнім в'язнем Кремля, а також заявила, що він майже не бере участі в житті дитини.

Такими подробицями Бабич поділилася на особистій сторінці у Facebook. Журналістка додала, що хоче "пролити світло на ситуацію" публічно, адже нещодавно Сенцов заблокував її в соцмережах, і вона не може зробити це в коментарях під його останньою публікацією (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не знаю, чи є в Емми батько. Він досі називає стосунки, від яких народилася дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився допомогти фінансово з обліком вагітності... З'явився перед пологами, на які не встиг, тому що у нього були "важливі зустрічі". Побув 10 хвилин. Так, він є у свідоцтві. Хоча в останній момент раптово заявив, що погано розуміє українську мову і дасть ім'я, а не прізвище. Але прізвище дав", – розповіла Юлія.

Юлія Бабич із донькою Еммою Facebook Юлії Бабич

Крім того, Бабич заявила, що на момент народження доньки у Сенцова вже були стосунки з іншою жінкою. Вона також зазначила, що режисер надсилає щомісячну фінансову допомогу Еммі, але констатувала, що зараз для нього важливіше кіно.

"За всі 3,5 місяці життя Емми він бачив доньку кілька разів. Востаннє 3 березня. Коли я написала, що його дитині зле, він заблокував мене у Facebook... Кожного 1 числа він посилає Еммі фінансову допомогу. Це його обов'язок. Але все одно вдячні, що не доводилося нагадувати", – поділилася журналістка.

Юлія підсумувала, що попри складні стосунки з режисером, вона хоче, щоб він був у житті їхньої доньки.

Мати дитини Сенцова обурилася його одкровенням Facebook Юлії Бабич

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