"МастерШеф. Професіонали"-3: хто покинув шоу в дев'ятому випуску

У суботу, 3 квітня, на телеканалі "СТБ" показали дев'ятий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали" -3. В кінці ефіру проєкт покинув учасник Микола Овчаренко.

Цього разу претендентів на головний приз чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися (щоб переглянути всі фото, проскрольте до кінця сторінки).

Так, в битві чорних змагалося одразу сім учасників: Віктор, Елеонора, Леонід, Микола, Владислав, Коля і Неля. Вони повинні були за півтори години приготувати закуску, основне блюдо і десерт ресторанного рівня з продуктів, які найчастіше купують українці на карантині.

В кінці випробування виявилося, що Микола Овчаренко і Владислав Цимбалюк приготували найгірші страви, але другий з них впорався із завданням краще. Він зробив на основне запечену картоплю з цибулевим соусом і хеком, маринованим в білому вині. На закуску шеф подав рисовий чипс і паштет з тушонки. Ця страва вразила суддів, але з десертом учасник не встиг.

Микола також приготував тільки дві страви – основне і десерт: рибу на пару з цибулею і спеціями та мус з запеченої картоплі й цибулевого соусу. Однак він не подав закуску. Судді зазначили, що страви учасника були недопрацьованими й незбалансованими за смаком, тому саме він покинув шоу "МастерШеф. Професіонали"-3 у 9 випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 27 березня, на телеканалі "СТБ" показали восьмий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали"-3. В кінці ефіру ніхто не покинув кулінарний проєкт.